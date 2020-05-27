لجنة التحقيق النيابية بمطار النجف تكشف عن شبهات فساد كبيرة وتعلن انتهاء التقرير

2020/05/27 | 10:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بشان مطار النجف الاشرف، الاربعاء، عن شبهات فساد كبيرة ضمن مشروع مطار النجف الدولي، مبينة ان التقرير الخاص بالمطار اكتمل وسيتم عرضه على البرلمان في خلال الجلسة المقبلة.و قال رئيس اللجنة سناء الموسوي في تصريح لـ / المعلومة/ ، ان “انشغال مجلس النواب خلال الفترة الماضية […]

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