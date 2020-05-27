شرطة كربلاء: استمرار غلق السيطرات الخارجية وفرض حظر التجوال

2020/05/27 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، استمرار إغلاق السيطرات الخارجية وفرض حظر التجوال.وقالت القيادة في بيان لها، إن “السيطرات الخارجية تواصل منع إستقبال اي زائر وتطبيق حظر التجوال الشامل”.واضافت: “حيث تأتي واجبات قسم السيطرات والطرق الخارجية بأشراف العميد حسين النعماني لغلق الطرق الرئيسية والفرعية بشكل تام مع تسهيل دخول البضائع والحالات الطارئة والفئات […]

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