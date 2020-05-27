دواء جديد لعلاج الحالات المبكرة من كورونا

2020/05/27 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت جامعة ساوثامبتون البريطانية عن التوصل إلى دواء تجريبي يعطى بطريقة بسيطة لأصحاب الحالات المبكرة من مرضى “كوفيد-19”.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن “تقنية علاج فيروس كورونا الجديدة تعتمد على توصيل الدواء للرئتين من خلال بخاخ “inhaler”، قبل تطور الحالة”.وقال باحثون من الجامعة البريطانية: إن “هذا الدواء يعتمد على استخدام بروتين […]

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