2020/05/27 | 10:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف تطالب النزاهة بالاطلاع على عقود معطلات الفناديوم في وزارة الصناعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 10:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تطالب النزاهة بالاطلاع على عقود معطلات الفناديوم في وزارة الصناعة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تطالب النزاهة بالاطلاع على عقود معطلات الفناديوم في وزارة الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).