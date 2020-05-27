لجنة التحقيق النيابية بمطار النجف تكشف عن شبهات فساد كبيرة وتعلن انتهاء التقرير

2020/05/27 | 10:42 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف اللجنة التحقيقية النيابية المشكلة بشان مطار النجف الاشرف، الاربعاء، عن شبهات فساد كبيرة ضمن مشروع م...

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