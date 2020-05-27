الرئيس الصيني يدعو إلى رفع جاهزية الجيش القتالية

2020/05/27 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ على ضرورة مواصلة جيش التحرير الشعبي الصيني تدريباته وجاهزيته القتالية في ظل تفشي جائحة كورونا حول العالم، وفقا لتصريحات نقلها تلفزيون CCTV الرسمي الصيني.وقال بينغ خلال كلمة للوفد العسكري إلى “البرلمان المطاطي” (الذي … Readmore

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