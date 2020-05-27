الجيش الأمريكي: طائرتان روسيتان من طراز سوخوي 35 اعترضتا أخرى أمريكية فوق المتوسط

2020/05/27 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الجيش الأمريكي مرة أخرى الطائرات الروسية بإجراء اعتراض “غير آمن” لطائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8، الثلاثاء، بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.وقالت البحرية الأمريكية، في بيان لها: “طائرتان روسيتان من طراز … Readmore

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