2020/05/27 | 10:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل ما لا يقل عن 17 شخصا بقرية في شمال شرق الكونغو، في أحدث هجوم ضمن تزايد أعمال العنف في الآونة الأخيرة.وقال زعيم جمعية مدنية محلية في أرض إيرومو، جيلي جوتابو، اليوم الأربعاء، إنه في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، هاجمت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة، التي تزعم أنها مرتبطة ارتباطا فضفاضا بتنظيم “ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 17 شخصا على الأقل في شمال شرق الكونغو) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 17 شخصا على الأقل في شمال شرق الكونغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).