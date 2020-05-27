مصرع واصابة اربعة مدنيين بحادث سير على طريق كركوك- بغداد

2020/05/27 | 10:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول محلي في ديالى، الاربعاء، مصرع واصابة 4 مدنيين بحادث سير على طريق كركوك- بغداد شمال المحافظة.وقال قائممقام قضاء الخالص(15كم شمال بعقوبة) عدي الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شخصين لقيا مصرعهما واصيب اثنين اخريين بحادث سير على طريق كركوك- بغداد قرب قضاء الخالص”.واضاف الخدران،ان” الطريق يعد من الطرق الخطيرة جدا […]

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