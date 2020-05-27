بالأرقام.. صحة البصرة تستعرض “نتائج مبهرة” لاستخدام بلازما دم المتعافين من كورونا على باقي المرضى

2020/05/27 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خاطبت دائرة صحة البصرة، المتعافين من فيروس كورونا، بالتبرع في الدماء بمايضمن تخفيض نسبة الوفيات وانقاذ حياة المصابين بالفيروس، فيما استعرضت ماوصفته بـ”النتائج المبهرة” ومن خلال الارقام.ونشرت دائرة صحة البصرة اعلانا من لجنة متابعة المرضى المتعافين المتبرعين ببلازما نقاهة كوفيد ١٩، مبينة ان “فريق بلازما النقاهة في البصرة و بعد […]

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