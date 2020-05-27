بعد الاغلاق بسبب كورونا.. فئران المدن تتحول إلى أكل لحوم البشر

2020/05/27 | 10:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها من سلوك “غير معتاد أو عدواني” قد يطرأ على الفئران بعد أكثر من شهرين من الإغلاق البشري وتأثيره على القوارض التي تعيش في المدن، والتي باتت عاجزة عن العثور على الغذاء في نفايات المطاعم، والقمامة في الشوارع، ومصادر غذائية أخرى.وذكرت قناة سي بي أس نيوز […]

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