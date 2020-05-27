2020/05/27 | 10:54 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحيفة بريطانية: داعش نفذ 260 هجوما في العراق خلال رمضان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 10:54.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: داعش نفذ 260 هجوما في العراق خلال رمضان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: داعش نفذ 260 هجوما في العراق خلال رمضان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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