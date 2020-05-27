صحة الاقليم تعلن شفاء 403 اصابة بفايروس كورونا

2020/05/27 | 10:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، شفاء 403 حالات بفايروس كورونا في الاقليم .وقالت الوزارة في بيان ان :عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 507 حالة .واضاف: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 403 حالات، ولدينا 5 حالات وفاة، وباقي حالات الاصابة التي يبلغ عددها 99 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة.

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