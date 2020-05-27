العراق.. قطع الطريق بين سامراء وتكريت بحواجز كونكريتية

2020/05/27 | 10:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاربعاء، بقطع الطريق الرابطة بين سامراء وتكريت بالحواجز الكونكريتية....

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