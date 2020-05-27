عودة قرابة 200 عراقي من إيران و روسيا

2020/05/27 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد عضو خلية الازمة في البصرة حكيم المياحي يوم الاربعاء باستقبال 50 عراقيا عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران، مشيرا الى انه سيتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم وصحتهم وعدم إصابتهم بفايروس كورونا.

وقال المياحي لوكالة شفق نيوز ان البصرة استقبلت اليوم (٥٠) مواطنا عراقيا عبر منفذ الشلامجة الحدودي وسيتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي في الرميلة وسيتم إجراء المسوحات الطبية لهم من الكوادر الطبيبة .

وذكر المياحي أن مطار البصرة الدولي سيستقبل اليوم أيضا طائرة على متنها (١٤٧) مواطنا عراقيا قادمين من روسيا وسيتم أيضا نقلهم واستضافتهم في حجر الرميلة الشمالي لإجراء المسح الطبي لهم لغرض التأكد من سلامتهم.

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