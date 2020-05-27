دراسة تكشف العلاقة بين “جين الخرف” والإصابة بكورونا

2020/05/27 | 10:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة طبية حديثة، أن وجود طفرة جينية مرتبطة بالخرف قد يضاعف خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 والذي يسببه فيروس كورونا المستجد.وقال العلماء إن حاملي الجين “APOE e4” كانوا أكثر عرضة للإصابة بحالة بفيروس كورونا كورونا المستجد.وتسلط الدراسة الضوء على الأسباب التي جعلت فيروس كورونا أكثر انتشارا بين الأشخاص المصابين بالخرف أو مرض […]

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