مصطلحات اقتصادية : غسيل الأموال - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/27 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها مراحل غسل الأموال:يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل : مرحلة الإيداع: وتعد أصعب مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث أنها مازالت عرضة لاكتشافها ، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة ج ......





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