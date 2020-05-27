مع ارتفاع درجات الحرارة.. هل تنفجر علب المعقمات داخل السيارة؟

2020/05/27 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تسبب مقطع فيديو في الولايات المتحدة حول انفجار سيارات بسبب عبوات معقم اليدين في درجات الحرارة المرتفعة، اشتعال الجدل والمخاوف من حوادث مماثلة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وحرص المواطنين حول العالم على حمل معقم اليدين في عجلاتهم.لكن موقع “دينفر بوست” الأميركي نقل عن خبراء قولهم، إن انفجار عبوات الكحول أو […]

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