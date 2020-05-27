التميمي : محافظة ديالى تحتاج لتعزيز مناطقها التي تشهد موجات هجمات إرهابية بقوات أمنية

2020/05/27 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب عن ديالى رياض التميمي، رسالة الى الرئاسات الثلاث، فيما دعا الحكومة الى تشكيل لجنة لمتابعة الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة.

وقال التميمي في بيان ان محافظة ديالى تحتاج لتعزيز مناطقها التي تشهد موجات هجمات ارهابية، بقوات امنية، واعادة لواء الشرطة الاتحادية ودعم قوات الشرطة المحلية التي تحتاج لدعم بالعدة والعدد، خصوصا ان المحافظة دفعت دماء وتضحيات واستشهد الكثير من ابناءها من اجل العراق واليوم محرومة من ابسط الخدمات والمشاريع.

وأوضح التميمي ان محافظة ديالى التي اهملتها الحكومات السابقة تنتظر من الرئاسات الثلاث النظر اليها مشيرا الى ان عموم محافظة ديالى تحتاج اليوم للدعم من خلال صندوق إعمار المناطق المحررة ومبالغ السنوات السبع التي حرمت منها المحافظة بسبب تنظيم القاعدة والتي لم تستلم من الحكومة المركزية حصتها وبعدها فترة تنظيم داعش المجرم الذي انتهك حرمة المحافظة.

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