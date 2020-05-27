وزير الداخلية عثمان الغانمي يعلن المضي بتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات

2020/05/27 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، المضي بتسلم الملف الامني في جميع المحافظات، بعد زيارته لمحافظة كربلاء، والنجف، وبابل.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أنه في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي اجراها الوزير الى تشكيلات الوزارة كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع الشخصي على واقعها الأمني والخدمي، والتعرف على آليات العمل وحدود المهام والواجبات زار وزير الداخلية عثمان الغانمي محافظات بابل وكربلاء والنجفوعقد الغانمي اجتماعات امنية في مقر مديريات الشرطة الثلاث مستمعا لايجازات عن مجمل الواقع الأمني وحدود المهام والواجبات، مبديا ملاحظات لتطوير الأداء والارتقاء.

ونقل البيان، عن الغانمي، تأكيده في الاجتماعات، أهمية تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة على مختلف أشكالها ومستوياتها، مبينا أن وزارة الداخلية مستمرة لإكمال استعداداتها تمهيدا لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات.

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