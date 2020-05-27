2020/05/27 | 11:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو مفوضية الانتخابات: بعض السياسيين يرفضون القانون الجديد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو مفوضية الانتخابات: بعض السياسيين يرفضون القانون الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).