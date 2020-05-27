ايران: متوسط صادراتنا إلى العراق تبلغ 300 مليون برميل في ظل كورونا

2020/05/27 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية، عن تصدير السلع للعراق عبر متوسط 2000 شاحنة يوميا بالوقت الراهن.

وأوضح حميد حسيني في تصريح نقلته وسائل اعلام إيرانية، أن الاوضاع التصديرية باتت تتحسن قياسا بالشهر الماضي.

وأشار الى أن قبل جائحة فيروس كورونا كان متوسط قيمة الصادرات الايرانية للعراق يبلغ 450 مليون دولار شهريا، انخفض بعدها لنحو 300 مليون دولار.

وبيّن حسيني أن العراق ثاني أكبر شريك تجاري لايران واثر تفشي الفيروس، تراجع هذا التصنيف في شهر "فرورودين" الايراني المنتهي 19 أبريل/نيسان الفائت.

وبيّن أن ثاني الشهور الايرانية "اردبيهشت" (انتهي 20 مايو/أيار)، شهد اعادة فتح المعابر مع كردستان العراق بجانب 4 اسواق حدودية لنقل السلع للبلد الجار، لذلك فان وضع الصادرات تحسن عن الشهر الذي سبقه.

وحول إعادة فتح معبر" مهران" الحدودي غربي ايران والذي يقابله منفذ "زرباطية"، أكد أن المسؤولين العراقيين أبدوا وعودا بهذا الاتجاه ومن المؤمل عودته للعمل في الاسبوع القادم.

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