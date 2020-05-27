مستشار حكومي: 5 تريليونات دينار حاجة الحكومة لتأمين الرواتب لشهر حزيران القادم

2020/05/27 | 11:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

توقع المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح، لجوء الحكومة العراقية إلى الاقتراض المالي لتأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر حزيران المقبل.

وقال صالح، أن "الحكومة اقترضت ثلاثة تريليونات دينار من المصارف الحكومية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر آيار الجاري".

وأضاف أن "الإيرادات النفطية لا تكفي لتأمين الرواتب وقد تصل إلى اثنين تريليون دينار"، مشيرا إلى أن "الحكومة تحتاج إلى أكثر من خمسة تريليونات دينار شهريا لتامين رواتب الدولة".

وبين صالح، أن "الحكومة اتجهت إلى ترشيق النفقات غير ضرورية، هذا وقد تلجا إلى القروض لتأمين الرواتب لشهر حزيران المقبل".

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