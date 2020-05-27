في ظروف ’’غامضة’’.. اختفاء شقيقين بديالى أثناء حصدهما محاصيل الحنطة

2020/05/27 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (27 ايار 2020)، باختفاء شقيقين وسط ظروف غامضة، أثناء قيام...





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