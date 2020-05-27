2020/05/27 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء (27 أيار 2020)، تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و161 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.





وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، بتقريرها اليومي، "تسجيل 161 وفاة و8338 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 173 وفاة و8915 إصابة أمس)".

وأضافت، أن "حصيلة ضحايا الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في روسيا بلغت 3968 حالة وفاة، فيما أصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 370680، بما في ذلك 224504 حالات نشطة".

وأشارت إلى "تماثل 11079 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير (مقابل 12331 حالة شفاء أمس)، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 142208 أشخاص".

بغداد اليوم- متابعة

كشفت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية عن ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94,8 ألف اليوم الأربعاء.

ويأتي الارتفاع بالمقارنة مع ما سجلته إصابات الفيروس يوم أمس، والتي بلغت 87,8 ألف إصابة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، الأربعاء (27 أيار 2020)، تسليم أربع محافظات عراقية أجهزة فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد عند المصابين.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الولايات المتحدة سلمت 25 مج

بغداد اليوم - واسط

اوضحت دائرة صحة واسط، الثلاثاء، حقيقة نقل مصابين بكورونا من بغداد الى المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، انها تنفي "الأخبار المتداولة حول نقل مصابين بفايروس كورونا من بغداد الى واسط".

واكدت ان "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أكثر من 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا و 161 وفاة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أكثر من 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا و 161 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).