لحل موضوع الحصص ومشكلة فنية مع البصرة.. وزير الموارد المائية يصل إلى ذي قار

2020/05/27 | 11:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر مطلع، الأربعاء (27 أيار 2020) بأن وزير الموارد المائية، مهدي رشيد، وصل الى محافظة...





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