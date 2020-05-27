اخطاء التاسيس وشرعنة المظلومية دستوريا!!

2020/05/27 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مازن صاحب في ندوة حوارية ضمن الأستاذ الدكتور نديم الجابري والأستاذ عبد الخالق زنكنة والشيخ عدنان الجنابي ..بحضور لافت لمنظم الندوة الدكتور منقذ داغر رئيس الشركة المستقلة للأبحاث .....أكمل القراءة ←

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