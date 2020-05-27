مخاوف محتملة من تراجع لتحالف سائرون عن عزل الحلبوسي

2020/05/27 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي قبل بضعة أيام كتب سليم الحسني مقالا قاسيا عن تحالف سائرون تحت عنوان ( سائرون والحلبوسي , خلاف على نسب الفساد ) , جاء فيه ( ليس خلاف...أكمل القراءة ←

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