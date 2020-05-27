تراجع أسعار النفط بسبب التوترات الأمريكية الصينية

2020/05/27 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار النفط اليوم الأربعاء، على الرغم من تعافي وتيرة الطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا

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