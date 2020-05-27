نشاطان خلال ساعات.. حراك “داعش” يظهر في حدود العاصمة بغداد!

2020/05/27 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بدأت تتكشف عمليات وحراك عسكري عراقي واخر مضاد من قبل تنظيم “داعش” داخل حدود العاصمة بغداد، في مؤشر شديد الخطورة.واعلنت خلية الاعلام الامني، عن استشهاد واصابة مقاتلين اثنين في نقطة حراسة جنوب العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات من الاعلان عن عملية عسكرية جنوب غربي بغداد مساء امس الثلاثاء نتج عنها […]

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