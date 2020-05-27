كربلائية تحصل على براءة اختراع في مجال علوم الحياة

2020/05/27 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..حصلت ممثلة نقابة المعلمين العراقيين فرع كربلاء ، اليوم الاربعاء، على براءة اختراع معتمدة ومسجلة ضمن جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط في مجال علم الأحياء المجهرية والمناعة.وقالت النقابة في تصريح لــــ ( المستقلة ) ان المدرسة” بتول شاكر عبد المحلاوي من ثانوية المتفوقات […]

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