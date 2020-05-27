2020/05/27 | 11:44 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اختفائهم بظروف غامضة.. انطلاق عملية بحث واسعة عن فلاحين في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 11:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اختفائهم بظروف غامضة.. انطلاق عملية بحث واسعة عن فلاحين في ديالى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اختفائهم بظروف غامضة.. انطلاق عملية بحث واسعة عن فلاحين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).