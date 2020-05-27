الغانمي يؤكد استعداد الداخلية لاستلام الملف الامني في المحافظات

2020/05/27 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي ، مساء الثلاثاء، إن ” وزارة الداخلية مستمرة لإكمال استعداداتها تمهيدا لتسلم الملف الأمني في جميع المحافظات .وقال الغانمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على هامش زيارته كربلاء ، وعقب لقائه قائدي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة استمعنا ” الى مجمل […]

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