2020/05/27 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الأربعاء، إلى محافظة المثنى.وذكر مراسل “العد نيوز”، أن “وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل إلى محافظة المثنى”.وكان وزير الداخلية قد زار يوم أمس الثلاثاء، محافظتي بابل وكربلاء المقدسة وعقد اجتماعات عدة مع مدراء الأجهزة الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية عثمان يصل محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية عثمان يصل محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).