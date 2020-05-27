شرطة ديالى تكشف عن عملية أمنية جديدة ضد ارهابيي داعش

2020/05/27 | 11:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن انطلاق عمليات تمشيط امنية في بساتين زراعية ضمن قاطعين شمال شرق المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي ان ”مفارز امنية من الشرطة بالتنسيق مع الجيش والحشد الشعبي والعشائري انطلقت في عمليات تمشيط واسعة في البساتين الزراعية ضمن قاطعي المقدادية والعبارة وهي تاتي ضمن محاور متعددة انطلقت […]

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