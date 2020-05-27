2020/05/27 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء ، عن تسجيل ( 6 ) إصابات جديدة ومؤكدة مختبريا بفايروس كورونا ضمنهم زوج وزوجته .وذكر مدير اعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحالات المشار اليها في البيان الوزاري كانت لمصابين ( 3 ذكور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في كربلاء ضمنهم زوج وزوجته ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 إصابات جديدة بفايروس كورونا في كربلاء ضمنهم زوج وزوجته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).