استقرار في أسعار الذهب وسط آمال في التعافي الاقتصادي من “كورونا”

2020/05/27 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والمكاسب في أسواق الأسهم.وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1727.30 […]

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