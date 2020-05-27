نصيف: الصناعة اقرت بهدر المال العام وعلى النزاهة الاطلاع على عقود “الفناديوم”

2020/05/27 | 11:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف البيان الذي أصدرته وزارة الصناعة والذي نفت فيه وجود خط انتاجي لمادة معطلات الفناديوم بأنه إقرار بهدر المال العام، مبينة أن القضية لها أبعاد أخطر وأسوأ من جعل البلد يخسر مئة مليون دولار سنوياً، لكونها مرتبطة بفساد في وزارتي الصناعة والكهرباء.وقالت نصيف في بيان تلقته […]

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