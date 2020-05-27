2020/05/27 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصفت النائبة عالية نصيف البيان الذي أصدرته وزارة الصناعة والذي نفت فيه وجود خط انتاجي لمادة معطلات الفناديوم بأنه إقرار بهدر المال العام، مبينة أن القضية لها أبعاد أخطر وأسوأ من جعل البلد يخسر مئة مليون دولار سنوياً، لكونها مرتبطة بفساد في وزارتي الصناعة والكهرباء .وقالت نصيف، اليوم:” فيما يخص مادة معطلات الفناديوم، كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف : الصناعة تقر بهدر المال العام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف : الصناعة تقر بهدر المال العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).