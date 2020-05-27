العثور على جثة امرأة مقتولة في منزلها شمالي ديالى

2020/05/27 | 11:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاربعاء بالعثور على جثة امرأة مقتولة في منزلها في احد القرى الزراعية شمالي قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية والاهالي عثروا على جثة امراة مقتولة في منزلها وعلى جسدها اثار طعن بسكاكين في قرية "سفيطط 55 كم شمال قضاء الخالص."

واضاف المصدر ان "ظروف الحادث غامضة وان الاجهزة الامنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة".

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