اميركا تكشف عن معونات لمساعدة العراق في “مكافحة كورونا”

2020/05/27 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت السفارة الاميركية تسليم الولايات المتحدة 25 مجموعة من مواد فحص فيروس كورونا موزعة على 4 محافظات، فضلا عن 44 جهاز لابتوب لفرق المسح الوبائي ضمن جهود دعم العراق لمكافحة كورونا.وقالت السفارة في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “سلمت الولايات 25 مجموعة من أطقم فحص فايروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة […]

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