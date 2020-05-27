صحة البصرة تنفذ حملة خاصة بالملامسين لمصابين بكورونا

2020/05/27 | 11:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلنت فرقة الاستجابة السريعة في دائرة صحة البصرة تنفيذ حملة تحري لأخذ مسحات من ملامسي المصابين بكورونا فيروس في قضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة .وذكر اعلام صحة البصرة في بيان الاربعاء، ان فرق الاستجابة السريعة في قطاع ابي الخصيب ومركز الحمزة للرعاية الصحية الأولية قامت بحملة للتحري والمسح الميداني الفعال في المناطق التي ظهرت بها إصابات بفايروس كورونا في قضاء ابي الخصيب وهي منطقة الحي العسكري .واضاف" تم اخذ ( ٥٠ ) مسحة من الملامسين للتأكد من سلامتهم من الفيروس ، مشيرا الى تواصل العمل في المركز صباحا و مساء لاكمال اجراءات المسح الصحي .واضاف " تم توزيع فولدرات التوعية الصحية والتأكيد على الحجر المنزلي والتباعد الإجتماعي ولبس الكفوف والكمامات والاهتمام بالنظافة الشخصية ".

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