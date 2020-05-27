اميركا تدعم مختبرات الصحة باطقم فحص خاصة بفيروس كورونا

2020/05/27 | 11:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد سلمت الولايات المتحدة 25 مجموعة من أطقم فحص فايروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة في أربيل وبغداد والنجف والبصرة.وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد ان "هذه المجموعات ستعزز قدرة مختبرات الصحة العامة في العراق على تحديد وتحسين معدل الكشف عن الفيروس بدقة".وأضاف "كما تم التبرع بـ 44 جهاز كمبيوتر محمول لفرق المسح الوبائي في العراق لمساعدتهم في جمع البيانات المتعلقة بجائحة كورونا".وأضاف ان "الولايات المتحدة تواصل دعم العراق في جهوده لمكافحة هذا الوباء".

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