حالة تأهب قصوى بمحافظة صلاح الدين لمواجهة كورونا

2020/05/27 | 11:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت محافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء، حالة التأهب القصوى لمواجهة كورونا.

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