ديالى تعلن انجاز كري وتطهير 500 كم من الجداول والمبازل الزراعية

2020/05/27 | 11:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، الاربعاء، عن انجاز كري وتطهير 500 كم من الجداول والانهر الزراعية.وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان ” كوادر مديرية الموارد المائية نجحت في كري وتطهير 500 كم من الجداول والمبازل الزراعية في الاقضية والنواحي مؤكدا اهمية هذه الخطوة في […]

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