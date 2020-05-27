قضاء بلد لـ”العهد نيوز”: تعقيم وتعفير منزل مصاب بـ”كورونا”

2020/05/27 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير القطاع الصحي في بلد الصيدلاني نزار عبد الحميد في حديثه لـ”العهد نيوز”، اليوم الاربعاء ان الفرق الصحية من وحدة الرصد الوبائي في قطاع بلد قامت بحجر الملامسين للمصاب وتعقيم وتعفير المنازل الخاصة بهم وتم أخذ معلومات وبائية خاصة بالمريض والملامسين واضاف سيتم سحب نماذج للملامسين وأرسال النماذج إلى مختبر الصحة العامة لغرض التأكد […]

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