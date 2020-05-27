فيسبوك تطلق تطبيق للمكالمات الصوتية الجماعية حتى 8 أشخاص

2020/05/27 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت فيسبوك تطبيق تجريبي جديد يتيح خدمة التواصل الصوتي على غرار المكالمات الصوتية الجماعية في واتساب، لكنه يتميز ببعض الأمور الأخرى.ويتيح تطبيق CatchUp إنشاء مجموعات المحادثة حتى 8 أشخاص، أو يمكنك الاتصال بالصوت مع شخص واحد لو أردت.ويدعم فقط المحادثات الصوتية بدون المرئية، ولا يحتاج لحساب فيس بوك بل يعتمد على رقم الهاتف

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