2020/05/27 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ اربيل : حظر التجوال الشامل لن يمدد مرة اخرى

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