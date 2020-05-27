عنف الشرطة الامريكية يثير الاحتجاجات تحت شعار “لا استطيع التنفس”

2020/05/27 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في لقطات فيديو هزّت الولايات المتحدة، لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بعدما تعرَّض لمعاملة عنيفة من شرطي في ولاية مينيسوتا، رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.وتظهر اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، وهو رجل أسود كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقًا.وقال جاكوب فراي حاكم […]

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