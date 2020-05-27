2020/05/27 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد مدير المركز الانتقالي للامراض المعدية في العراق سنان مهدي إن المساعدة الطبية التي تقدمها الصين إلى العراق ومشاركة تجارب مكافحة فايروس كورونا مع العراق والعديد من دول المنطقة الأخرى لعبت دوراً مفيداً في مساعدة هذه الدول على احتواء وباء الفايروس .وذكرت وكالة شينخوا في مقابلة ترجمتها وكالة / المعلومة/ عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير المركز الانتقالي للامراض المعدية: زيادة اصابات العراق نتيجة ارتفاع نسبة الاختبارات والصين قدمت مساعدات عظيمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير المركز الانتقالي للامراض المعدية: زيادة اصابات العراق نتيجة ارتفاع نسبة الاختبارات والصين قدمت مساعدات عظيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).